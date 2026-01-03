Lugano verstärkt sich mit Verteidiger aus Haiti

Mit Hannes Delcroix wechselt ein Spieler mit der Erfahrung von zwölf Premier-League-Einsätzen ins Südtessin.

Lugano gibt die Verpflichtung von Hannes Delcroix (26) bekannt. Der Verteidiger stösst mit einem Vertrag über zweieinhalb Jahre von Premier-League-Verein Burnley zum Tabellendritten der Super League.

Delcroix, der sich mit Haiti für die Fussball-WM 2026 qualifiziert hat, ist beim belgischen Verein Anderlecht ausgebildet worden. Im Sommer 2023 wechselte er auf die Insel und war in England sowohl für Burnley als auch für Swansea (auf Leihbasis) aktiv.

