Vertrag bis 2028
Lugano verstärkt sich mit Verteidiger aus Haiti

Mit Hannes Delcroix wechselt ein Spieler mit der Erfahrung von zwölf Premier-League-Einsätzen ins Südtessin.
Publiziert: vor 14 Minuten
Hannes Delcroix (r.), hier im Trikot von Swansea City, wechselt zum FC Lugano.
Foto: Getty Images

Lugano gibt die Verpflichtung von Hannes Delcroix (26) bekannt. Der Verteidiger stösst mit einem Vertrag über zweieinhalb Jahre von Premier-League-Verein Burnley zum Tabellendritten der Super League.

Delcroix, der sich mit Haiti für die Fussball-WM 2026 qualifiziert hat, ist beim belgischen Verein Anderlecht ausgebildet worden. Im Sommer 2023 wechselte er auf die Insel und war in England sowohl für Burnley als auch für Swansea (auf Leihbasis) aktiv.

