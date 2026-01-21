Florian Hoxha ist erst in der Winterpause aus Vaduz nach Zürich zurückgekehrt. Nun wird er erneut ausgeliehen: Bis zum Ende der Saison heuert der Verteidiger bei Étoile Carouge an.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

GC-Verteidiger Florian Hoxha (24) stösst bis Ende Saison leihweise zum Challenge-Ligisten Étoile Carouge, wie der Zürcher Klub in einer Mitteilung schreibt. Demnach soll er in der Westschweiz weiter Spielpraxis sammeln. Bereits die Hinrunde der laufenden Saison verbrachte er in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse: Für den FC Vaduz kam der Leihspieler wettbewerbsübergreifend zu 17 Einsätzen, davon 13 von Beginn weg.

Hoxha spielt seit frühen Junioren-Zeiten bei den Grasshoppers und debütierte im Sommer 2021 kurz nach dem Wiederaufstieg für die erste Mannschaft. 2024 wurde er aber in die U21 abgeschoben, was einen Rechtsstreit auslöste. Es folgten zwei halbjährige Leihperioden in der Challenge League bei Schaffhausen und Vaduz, von wo er erst in der Winterpause nach Zürich zurückgekehrt ist. Bei GC hat er offenbar aber nach wie vor keinen Platz, weshalb er nun auch die Rückrunde in der Challenge League bestreiten wird.