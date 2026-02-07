DE
FR
Abonnieren

Verstärkung aus Frankreich?
FCB soll Angebot für Ex-FCZ-Star abgegeben haben

Nach Jonas Adjeteys Abgang ist der FCB auf der Suche nach Verstärkung in der Abwehr. Kommt nun ein siebenfacher Nati-Spieler nach Basel?
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
Soll beim FC Basel auf dem Radar sein: Becir Omeragic.
Foto: TOTO MARTI
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderLeiter Sport-Desk

Holt sich der FC Basel einen ehemaligen FCZ-Star? Gemäss «Footmercato» soll der FCB ein Angebot für Innenverteidiger Becir Omeragic (24) abgegeben haben. 

Der gebürtige Genfer ist aktuell Captain bei Montpellier in der Ligue 2. Er wurde einst bei Servette ausgebildet, 2018 wechselte er zum FC Zürich, wo er 113 Spiele absolviert und 2022 den Cupsieg gefeiert hat. 

Für die Schweizer Nati ist Omeragic siebenmal aufgelaufen. In Montpellier hat er noch einen Vertrag bis Juni 2028. 

Nach dem Abgang von Jonas Adjetey (22) zu Wolfsburg ist der FC Basel auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger.

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        FC Zürich
        FC Zürich