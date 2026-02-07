FCB soll Angebot für Ex-FCZ-Star abgegeben haben

Holt sich der FC Basel einen ehemaligen FCZ-Star? Gemäss «Footmercato» soll der FCB ein Angebot für Innenverteidiger Becir Omeragic (24) abgegeben haben.
Der gebürtige Genfer ist aktuell Captain bei Montpellier in der Ligue 2. Er wurde einst bei Servette ausgebildet, 2018 wechselte er zum FC Zürich, wo er 113 Spiele absolviert und 2022 den Cupsieg gefeiert hat.
Für die Schweizer Nati ist Omeragic siebenmal aufgelaufen. In Montpellier hat er noch einen Vertrag bis Juni 2028.
Nach dem Abgang von Jonas Adjetey (22) zu Wolfsburg ist der FC Basel auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger.
