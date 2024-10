Nevio Di Giusto vom FC Zürich hat sich am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen Sion am Fuss verletzt.

Nevio Di Giusto bei seinem letzten Einsatz am Sonntag gegen Sion. Foto: keystone-sda.ch

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Brutales Pech für Nevio Di Giusto – bei seinem ersten Super-League-Einsatz diese Saison verletzt er sich derart schwer, dass er nun monatelang ausfällt.

Es passiert am vergangenen Sonntag im Letzigrund beim 1:0-Heimsieg des FCZ gegen Sion: In der 85. Minute eingewechselt, erhält Di Giusto im Zweikampf mit Sions Baltazar Costa in der Nachspielzeit einen Schlag auf den Fuss.

Die niederschmetternde Diagnose lautet nun: Mittelfussbruch. Der 19-jährige Mittelfeldspieler muss sich operieren lassen und lange pausieren.

