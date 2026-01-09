DE
FR
Abonnieren

Verletzungen bremsen ihn aus
Was macht eigentlich Ex-FCB-Star Arthur Cabral?

65 Treffer in 106 Spielen machten Arthur Cabral beim FCB einst zum Super-League-Star. Mittlerweile stürmt er in Brasilien für Botafogo – doch Verletzungen bremsen den 27-Jährigen aus.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
1/6
Er war beim FC Basel einst eine grosse Nummer: Arthur Cabral.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Arthur Cabral erzielte 65 Tore in 106 Spielen für Basel
  • 2022 Wechsel zu Fiorentina für 15,5 Mio. Euro, später Benfica
  • 2025 Rückkehr nach Brasilien, Verletzungen bremsen Karriere bei Botafogo
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
bliki.jpg
Gian Andrea Achermann und BliKI

Für den FC Basel erzielte Arthur Cabral (27) Tore fast am Laufmeter. Der brasilianische Stürmer kam 2019 von Palmeiras in die Schweiz und entwickelte sich rasch zum Unterschiedsspieler. In 106 Pflichtspielen traf er 65 Mal, wurde zum Publikumsliebling und schaffte dank seiner Leistungen sogar den Sprung ins brasilianische Nationalteam, allerdings ohne zum Einsatz zu kommen. Titel blieben ihm mit dem FCB aber verwehrt.

Im Januar 2022 folgte dennoch der grosse Schritt: Basel verkaufte Cabral für rund 15,5 Millionen Euro an Fiorentina. Sportlich verlief seine Zeit in Italien solide, aber nie überragend. In 64 Pflichtspielen erzielte er 19 Tore, sein grösster Erfolg blieb der Titel als Torschützenkönig der Conference League 2022/23 mit sieben Treffern. Auch bei Benfica Lissabon, wohin er im Sommer 2023 wechselte, fand Cabral nicht das erhoffte Glück. Meist kam er nur noch zu Kurzeinsätzen, die Rolle als Stammstürmer blieb ihm verwehrt.

Zurück in die Heimat

Im Sommer 2025 zog der 27-Jährige deshalb die Reissleine und kehrte nach Brasilien zurück. Bei Botafogo unterschrieb Cabral einen Vertrag bis Ende 2028 und traf gleich bei seinem ersten Einsatz. Zuletzt wurde er allerdings von Verletzungen ausgebremst: Oberschenkelprobleme, ein Knochenödem und ein Handbruch sorgten im Herbst 2025 für längere Pausen.

Seine beeindruckendsten Zahlen schrieb Cabral aber trotz allem in Basel: 65 Tore in 106 Spielen – eine Quote, die ihn zu einem der effizientesten Stürmer der Super-League-Geschichte macht.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
AC Florenz
AC Florenz
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        AC Florenz
        AC Florenz
        Benfica Lissabon
        Benfica Lissabon
        Super League
        Super League