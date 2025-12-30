Xherdan Shaqiri wird wohl bald in seinem Traumhaus in Rheinfelden AG wohnen können. Der FCB-Captain darf seine Villa nach langem Rechtsstreit nun doch bauen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fussballstar Xherdan Shaqiri (34) darf seine geplante Villa in Rheinfelden AG unter Auflagen bauen. Ein entsprechendes Urteil des Aargauer Verwaltungsgerichts ist in Rechtskraft erwachsen. Dem Entscheid war ein langer Rechtsstreit um das Bauvorhaben vorangegangen.

Der Neubau mit Einliegerwohnung, Garage, Aussenschwimmbecken und Whirlpool kann nun gebaut werden. Allerdings müssen bei den Fenstern, inklusive der Verglasung des Treppenhauses, Storen angebracht werden, wie das Gericht in seinem Urteil vom 20. Oktober schreibt.

CH-Media-Zeitungen berichteten als erste über die neuste Entwicklung. Roger Erdin, Stadtschreiber von Rheinfelden, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass es beim anonymisierten Urteil des Verwaltungsgerichts um Shaqiris Bauvorhaben geht.

Rechtsstreit bis vor Bundesgericht

Gegen den Bau, den die Stadt bereits 2022 bewilligt hatte, waren Einsprachen eingegangen. Das Verwaltungsgericht hatte im Januar 2024 die Baubewilligung aufgehoben, weil es die zulässige Ausnützung des Grundstücks um 13 Prozent überschritten sah.

Das Bundesgericht urteilte auf Shaqiris Beschwerde gegen das vorinstanzliche Verdikt hin im März dieses Jahres anders. Es entschied, das Attikageschoss dürfe nicht zur Ausnützungsziffer hinzugerechnet werden. Damit ging das Verfahren zur Klärung weiterer Fragen zurück an das Aargauer Verwaltungsgericht.

