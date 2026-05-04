Darum gehts
- Thun-Coach Lustrinelli erhält Sperre nach vierter Gelber Karte gegen Basel
- Disziplinarverfahren wegen «unangemessenem Verhalten» während Spiel im Joggeli eröffnet
- Sperre betrifft Spiel in Sion am 10. Mai 2026
Der Disziplinarrichter der Liga hat gegen Thun-Coach Mauro Lustrinelli ein Verfahren eröffnet. Unabhängig davon wird der 50-Jährige am Sonntag in Sion gesperrt sein, da er gegen Basel (1:3) seine vierte Gelbe Karte der laufenden Saison erhalten hat.
Der Coach des frischgebackenen Schweizer Meisters soll sich während der Partie im Joggeli «unangemessen verhalten haben», heisst es in einer Mitteilung. «Aus diesem Grund hat der zuständige Disziplinarrichter ein Verfahren gegen Mauro Lustrinelli eingeleitet», schreibt die SFL.
Lustrinelli habe nun die Möglichkeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.
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