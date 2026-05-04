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Unangemessenes Verhalten
Verfahren gegen Meister-Coach Lustrinelli eingeleitet

Verfahren gegen Meister-Coach Mauro Lustrinelli. Der 50-Jährige soll sich in Basel «unangemessen verhalten haben».
Publiziert: 04.05.2026 um 12:34 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 13:32 Uhr
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Thun-Coach Mauro Lustrinelli wird in Sion nicht an der Seitenlinie stehen dürfen.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Thun-Coach Lustrinelli erhält Sperre nach vierter Gelber Karte gegen Basel
  • Disziplinarverfahren wegen «unangemessenem Verhalten» während Spiel im Joggeli eröffnet
  • Sperre betrifft Spiel in Sion am 10. Mai 2026
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Der Disziplinarrichter der Liga hat gegen Thun-Coach Mauro Lustrinelli ein Verfahren eröffnet. Unabhängig davon wird der 50-Jährige am Sonntag in Sion gesperrt sein, da er gegen Basel (1:3) seine vierte Gelbe Karte der laufenden Saison erhalten hat.

Der Coach des frischgebackenen Schweizer Meisters soll sich während der Partie im Joggeli «unangemessen verhalten haben», heisst es in einer Mitteilung. «Aus diesem Grund hat der zuständige Disziplinarrichter ein Verfahren gegen Mauro Lustrinelli eingeleitet», schreibt die SFL.

Lustrinelli habe nun die Möglichkeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

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