Testspiel über 120 Minuten
Kein Sieger zwischen Thun und Lausanne-Ouchy

Zum zweiten Mal innert drei Tagen testet Thun gegen einen Vertreter aus der Challenge League. Die Partie gegen Lausanne-Ouchy endet 2:2.
Publiziert: 18:48 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Nach 120 Minuten trennen sich Thun und Lausanne-Ouchy mit einem 2:2-Unentschieden.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Vor drei Tagen hat Thun ein Testspiel gegen Challenge-Ligist Rapperswil-Jona souverän gewonnen. Nun tut sich der Wintermeister gegen ein Team aus der gleichen Liga deutlich schwerer: Gegen Lausanne-Ouchy gibts ein 2:2 für das Team von Mauro Lustrinelli.

Dabei beginnen die Thuner vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern in der heimischen Stockhorn-Arena gut: Rastoder trifft bis zur 32. Minute doppelt und bringt sein Team mit 2:0 in Führung, ehe Sartoretti nach 42 Minuten verkürzen kann. Der Lausanner Ausgleich fällt dann spät: Nach 116 Minuten unterläuft Gutbub ein Eigentor. Das Spiel ist über 120 Minuten ausgetragen worden.

Auch deshalb erfolgt die Wechselorgie im Vergleich zum Mittwoch später: Erst nach 91 Minuten wird der Grossteil der Thuner Mannschaft ausgetauscht. Zu diesem Zeitpunkt kommt auch der unter der Woche vom FC Basel verpflichtete Torhüter Tim Spycher zu seinem Einstand für die Berner Oberländer.

