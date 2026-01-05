Lausanne-Star trauert um seinen Vater

Lausanne-Profi Beyatt Lekoueiry (20) trauert um seinen Vater, wie der Super-Ligist am Sonntag auf Instagram mitteilt. «Mit tiefer Trauer» habe der Verein vom Tod des Vaters des mauretanischen Nationalspielers erfahren.
«Der gesamte Verein spricht Beyatt, seiner Familie und seinen Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus und steht ihm in dieser schweren Zeit mit Verbundenheit und Solidarität zur Seite.» Lekoueiry dankt dies mit zwei Klatsch-Emojis in seiner Instagram-Story. In 42 Spielen hat der 20-Jährige bereits 14 Torbeteiligungen für die Waadtländer verzeichnet (je sieben Tore und Assists).
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!