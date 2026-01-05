DE
Super-Ligist teilt Tod mit
Lausanne-Star trauert um seinen Vater

Der Vater von Beyatt Lekoueiry ist verstorben, wie Lausanne am Sonntag mitteilt. Der Super-Ligist spricht dem Spieler sein tiefstes Mitleid aus und verspricht ihm Beistand.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Trauert um seinen Vater: Lausanne-Profi Beyatt Lekoueiry.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Lausanne-Profi Beyatt Lekoueiry (20) trauert um seinen Vater, wie der Super-Ligist am Sonntag auf Instagram mitteilt. «Mit tiefer Trauer» habe der Verein vom Tod des Vaters des mauretanischen Nationalspielers erfahren.

«Der gesamte Verein spricht Beyatt, seiner Familie und seinen Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus und steht ihm in dieser schweren Zeit mit Verbundenheit und Solidarität zur Seite.» Lekoueiry dankt dies mit zwei Klatsch-Emojis in seiner Instagram-Story. In 42 Spielen hat der 20-Jährige bereits 14 Torbeteiligungen für die Waadtländer verzeichnet (je sieben Tore und Assists).

