Formstand Genf

Auch Servette lief es in letzter Zeit nicht mehr ganz nach Plan. Aus den letzten 3 Spielen haben sie zwar nur eins verloren, jedoch schauen durch zwei Unentschieden auch nur 2 mickrige Punkte raus. Vor allem das Unentschieden gegen den Tabellenletzten Winterthur könnte sie gegen Ende der Saison teuer zu stehen kommen, sollten sie für die Qualifikation in die 2. Ligaphase nochmals in Bedrängnis geraten.