DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Grasshopper Club Zürich - FC Zürich (04.10.2025)
Grasshopper Club Zürich
20:30
FC Zürich
Zum Fussball-Kalender
Grasshopper Club Zürich
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Zürich
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
Grasshopper Club Zürich - FC Zürich
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
04. Oktober 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Zürich, Schweiz
Stadion Letzigrund
Kapazität
26’104
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen