Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Grasshopper Club Zürich - FC Winterthur (24.08.2025)
Grasshopper Club Zürich
14:00
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Winterthur
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
Grasshopper Club Zürich - FC Winterthur
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
24. August 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Zürich, Schweiz
Stadion Letzigrund
Kapazität
26’104
