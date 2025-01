EInlauf

Die beiden Teams laufen im Letzigrund ein. Dies nach einem sonnigen Tag in Zürich, der bereits deutlich wärmer war als noch letzte Woche zum Rückrundenauftakt. Der neue YB-Coach Giorgio Contini tritt heute gegen einen seiner Ex-Klubs an. Die Stimmung ist von beiden Fanlagern her gut. Einige gelbschwarze Fans sind wohl erst gerade aus Schottland am Flughafen Zürich eingetroffen.