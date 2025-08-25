DE
FR
Abonnieren
FC Winterthur
FC Winterthur
18:00
FC Zürich
FC Zürich
Zum Fussball-Kalender
FC Winterthur
FC Winterthur
Ab 18:00 Uhr
Vs
FC Zürich
FC Zürich
Live streamen bei
blue Sport Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Super League
FC Winterthur - FC Zürich

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
30. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Winterthur, Schweiz
Stadion Schützenwiese
Kapazität
9’450
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen