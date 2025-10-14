DE
FC Luzern
FC Luzern
16:30
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
Ab 16:30 Uhr
Vs
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Super League
FC Luzern - FC Lausanne-Sport

Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
FC Basel
FC Basel
8
6
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
-1
14
5
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
8
-15
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
19. Oktober 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Luzern, Schweiz
Swissporarena
Kapazität
16’490
