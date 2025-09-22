DE
FR
Abonnieren
FC Lugano
FC Lugano
18:00
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Zum Fussball-Kalender
FC Lugano
FC Lugano
Ab 18:00 Uhr
Vs
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Live streamen bei
blue Sport Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Super League
FC Lugano - Grasshopper Club Zürich

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
27. September 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Lugano, Schweiz
Stadio di Cornaredo
Kapazität
6’390
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen