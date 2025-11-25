DE
Super League: FC Lausanne-Sport - FC Thun (30.11.2025)
FC Lausanne-Sport
16:30
FC Thun
FC Lausanne-Sport
Ab 16:30 Uhr
Vs
FC Thun
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Lausanne-Sport - FC Thun
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
14
11
31
2
BSC Young Boys
14
7
25
3
FC St. Gallen
13
10
24
4
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
30. November 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Lausanne, Schweiz
Stade de la Tuiliere
Kapazität
12’544
