Impressum
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Lausanne-Sport - FC Lugano (07.12.2025)
FC Lausanne-Sport
16:30
FC Lugano
Zum Fussball-Kalender
FC Lausanne-Sport
Ab 16:30 Uhr
Vs
FC Lugano
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Lausanne-Sport - FC Lugano
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
07. Dezember 2025 um 16:30 Uhr
Stadion
Lausanne, Schweiz
Stade de la Tuiliere
Kapazität
12’544
