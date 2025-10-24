DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Basel - FC Zürich (29.10.2025)
FC Basel
20:30
FC Zürich
FC Basel
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Zürich
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
FC Basel - FC Zürich
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
9
6
19
2
FC Basel
9
9
18
3
FC St. Gallen
9
8
18
4
FC Sion
9
4
15
5
BSC Young Boys
9
-2
14
6
FC Luzern
9
1
13
7
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
9
1
9
11
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
9
-18
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Basel, Schweiz
St. Jakob-Park
Kapazität
37’994
