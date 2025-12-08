DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: BSC Young Boys - FC Luzern (14.12.2025)
BSC Young Boys
14:00
FC Luzern
BSC Young Boys
Ab 14:00 Uhr
Vs
FC Luzern
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Super League
BSC Young Boys - FC Luzern
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
14. Dezember 2025 um 14:00 Uhr
Stadion
Bern, Schweiz
Stadion Wankdorf
Kapazität
32’000
