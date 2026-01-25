Der FC Basel gewinnt einen dramatisches Duell gegen den FCZ mit 4:3. Doch reicht dieser Sieg, um Ludovic Magnin den Job zu retten?

Es ist Ludovic Magnin (46) anzusehen, was ihm der dramatische 4:3-Sieg im Klassiker bedeutet. Mit Abpfiff im Letzigrund lässt der FCB-Trainer seinen Emotionen freien Lauf. Sein Jubelschrei lässt keinen Zweifel daran, wie gross der Druck auf den Lausanner gewesen sein muss.

Doch trotz der Shaqiri-Show gegen den FCZ ist unklar, ob Magnin auch am Montag noch Trainer des Meisters ist. Unmittelbar nach der Partie diskutieren Präsident David Degen, Sportchef Daniel Stucki und Scout Ruedi Zbinden auf der Letzi-Tribüne intensiv miteinander. Ihre Ansage an den Trainer war unmissverständlich: Ein Sieg im Klassiker, der auf überzeugende Weise zustande kommt.

Klar war der Basler Auftritt eine Reaktion auf das desaströse Salzburg-Spiel. Magnins Mannschaft zeigt Charakter, kommt zweimal von einem Rückstand zurück und erzwingt in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Doch reicht es, um die Zeit des Trainers in Basel zu verlängern? Stuckis Vorgabe hat Magnin trotz eines kämpferischen Auftritts und drei Punkte nicht restlos erfüllt.

Mögliche Nachfolger bereits besprochen

Der Lausanner hat gegen den FCZ ein Endspiel bekommen. Doch in Wahrheit waren die Chancen Magnins auf einen Verbleib vor dem Anpfiff verschwindend klein. Gemäss Blick-Informationen sind die FCB-Bosse in den vergangenen Tagen in intensiven Gesprächen zur Erkenntnis gekommen, dass man Magnin kaum mehr zutraut, das Ruder herumzureissen. Der Negativtrend ist zu gross, die Entwicklung der Spieler und der Spielidee zu dünn. Mögliche Nachfolger wurden über das Wochenende bereits in Basel diskutiert – ebenso das Szenario eines Trainerwechsels trotz Sieg im Letzigrund.

Das wäre keine Premiere beim FCB. Patrick Rahmen wurde 2022 nach einem 3:0-Sieg in Lausanne nach vier Rückrundenspielen entlassen – vier Jahre später könnte es Magnin nach drei Spielen erwischen. Nur ein Sieg aus den letzten sechs Spielen ist zu wenig. Der Lausanner hat nun 15 von 33 Spielen gewonnen. Viel zu wenig für die Ansprüche des Doublesiegers.

Zudem steht der FCB in den kommenden Tagen im Cup-Viertelfinal und hat vor dem letzten Europa-League-Gruppenspiel gegen Pilsen noch immer theoretische Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase. Wie die praktischen Chancen auf einen Verbleib von Magnin beim FCB sind, müssen nun David Degen und Co in der FCB-Teppichetage bewerten.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen