«YB ist wie eine Tischbombe, man weiss nie, was herauskommt»
1:56
Frei über die Young Boys:«YB ist wie eine Tischbombe, man weiss nie, was rauskommt»

«Spielten wie ein seriöser Titelfavorit»
Liegt Alex Frei mit seiner YB-Einschätzung richtig?

Dank Gerardo Seoane sei mit YB im Meisterrennen wieder zu rechnen, findet Alex Frei. Stimmst du der FCB-Legende zu?
Publiziert: vor 39 Minuten
Alex Frei war zu Gast im Podcast «FORZA!» von Blick.
Trotz neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze: YB kann noch Meister werden – denkt zumindest Alex Frei. «Ich glaube, mit Gerardo Seoane ist der Glaube zurückgekehrt. Er kommt als gestandener Bundesligatrainer und ist in der Kabine sofort eine Respektsperson. Dieser Effekt wird spürbar sein», sagt die FCB-Legende im Blick-Fussball-Podcast «FORZA!». Frei: «Gegen St. Gallen hat man wieder ein YB gesehen, das wie ein seriöser Titelfavorit aufgetreten ist.»

Auf dem Silbertablett bekommt YB-Rückkehrer Seoane den Titel aber nicht serviert. Denn die Mannschaft sei schwächer, also noch in seinen Meister-Jahren zwischen 2019 und 2021. «Der aktuelle Kader ist einer der schwächsten der letzten sieben Jahre bei den Bernern», findet Frei. «Es gibt Parallelen zum FCB in der Vergangenheit: Spieler mit grosser Qualität abzugeben und sie mit gleichwertigen zu ersetzen, ist im heutigen Fussball – mit den finanziellen Möglichkeiten in der Schweiz – unglaublich schwierig.»

Was meinst du, kann YB mit diesem Kader unter Seoane schon diese Saison wieder Meister werden? Stimme jetzt ab!

Bedia-Traumschlenzer besiegelt FCSG-Pleite
4:09
Highlights im Video:Bedia-Traumschlenzer besiegelt FCSG-Pleite
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
