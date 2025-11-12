Dank Gerardo Seoane sei mit YB im Meisterrennen wieder zu rechnen, findet Alex Frei. Stimmst du der FCB-Legende zu?

1/4 Alex Frei war zu Gast im Podcast «FORZA!» von Blick. Foto: TOTO MARTI

Trotz neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze: YB kann noch Meister werden – denkt zumindest Alex Frei. «Ich glaube, mit Gerardo Seoane ist der Glaube zurückgekehrt. Er kommt als gestandener Bundesligatrainer und ist in der Kabine sofort eine Respektsperson. Dieser Effekt wird spürbar sein», sagt die FCB-Legende im Blick-Fussball-Podcast «FORZA!». Frei: «Gegen St. Gallen hat man wieder ein YB gesehen, das wie ein seriöser Titelfavorit aufgetreten ist.»

Auf dem Silbertablett bekommt YB-Rückkehrer Seoane den Titel aber nicht serviert. Denn die Mannschaft sei schwächer, also noch in seinen Meister-Jahren zwischen 2019 und 2021. «Der aktuelle Kader ist einer der schwächsten der letzten sieben Jahre bei den Bernern», findet Frei. «Es gibt Parallelen zum FCB in der Vergangenheit: Spieler mit grosser Qualität abzugeben und sie mit gleichwertigen zu ersetzen, ist im heutigen Fussball – mit den finanziellen Möglichkeiten in der Schweiz – unglaublich schwierig.»

Was meinst du, kann YB mit diesem Kader unter Seoane schon diese Saison wieder Meister werden? Stimme jetzt ab!

