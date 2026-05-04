Thun-Duo verpasst erstes Spiel als Meister

Seit Sonntag ist es fix: Der FC Thun ist Schweizer Meister. Den Titel holen die Berner Oberländer auf dem Sofa, denn am Samstagabend tauchen sie in Basel (1:3).
Gleich zwei Spieler sehen in dieser Partie die Gelb-Rote Karte. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Fabio Fehr und Christopher Ibayi werden jeweils für ein Spiel gesperrt.
Damit verpassen sie den ersten Auftritt als frischgebackener Meister. Die Thuner spielen am Sonntag auswärts gegen Sion (16.30 Uhr).
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