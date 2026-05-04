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Ajetis Fussspitze trifft mitten ins Thuner Herz
3:18
Highlights im Video:Ajetis Fussspitze trifft mitten ins Thuner Herz

Sperre nach Platzverweisen
Thun-Duo verpasst erstes Spiel als Meister

Thun muss im nächsten Spiel auf Fabio Fehr und Christopher Ibayi verzichten. Die beiden wurden von der Liga gesperrt.
Publiziert: 04.05.2026 um 10:45 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 10:48 Uhr
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Hat gegen Basel Gelb-Rot gesehen: Fabio Fehr.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Seit Sonntag ist es fix: Der FC Thun ist Schweizer Meister. Den Titel holen die Berner Oberländer auf dem Sofa, denn am Samstagabend tauchen sie in Basel (1:3).

Gleich zwei Spieler sehen in dieser Partie die Gelb-Rote Karte. Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Fabio Fehr und Christopher Ibayi werden jeweils für ein Spiel gesperrt.

Damit verpassen sie den ersten Auftritt als frischgebackener Meister. Die Thuner spielen am Sonntag auswärts gegen Sion (16.30 Uhr).

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