1/5 Mattia Croci-Torti bleibt dem FC Lugano erhalten. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Mattia Croci-Torti verlängert Vertrag beim FC Lugano bis 2028

Verhandlungen zogen sich länger hin als ursprünglich geplant

Lugano strebt ersten Schweizer Meistertitel seit 1949 an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Jetzt ist es raus. Wie von Blick angekündigt, bleibt Mattia Croci-Torti (42) dem FC Lugano erhalten. Der Erfolgstrainer hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2028, und damit sogar ein Jahr mehr als erwartet, verlängert. «Das Abenteuer zusammen geht weiter», erklärt der Tessiner am Donnerstagvormittag voller Stolz.

Die Katze aus dem Sack lässt Lugano-CEO Martin Blaser (56) wie vor zwei Jahren, als Croci-Torti zum ersten Mal verlängert hatte, an der Pressekonferenz vor Rückrundenstart. Anders als im Januar 2023 ist diesmal im Vorfeld ein Rätselraten lanciert worden, was nicht zuletzt die Klubverantwortlichen zu verantworten haben.

Verspätetes Weihnachtsgeschenk

Denn eigentlich wollte Sportchef Carlos Da Silva (40) noch vor Weihnachten alles unter Dach und Fach kriegen. «Unser Ziel ist es, in den nächsten Wochen oder auf jeden Fall bis Weihnachten eine Einigung zu erzielen», sagte er am 8. Dezember zu RSI. Entsprechend enttäuscht waren die Lugano-Fans aber, als sie unter dem Weihnachtsbaum keine Vertragsverlängerung von Croci-Torti fanden.

Immerhin zeichnete sich aber schon bald ein Happy End ab. Und als der Klub vor einer Woche in Marbella im Trainingslager weilte, sickerten erste Informationen zum Verhandlungsstand durch. Und nun ist alles schwarz auf weiss. Statt am 25. Dezember halt am 16. Januar. Die Hauptsache sei gewesen, dass man sich vor dem Rückrundenstart einigt, heisst es aus dem Klubumfeld.

YB-Fehler wollten sie im Tessin nicht begehen

Damit wollten es die Tessiner besser machen als vor einem Jahr YB. Die Berner steckten damals mit Raphael Wicky (47) in derselben Situation. Allerdings starteten sie mit der ungeklärten Vertragssituation des Trainers auch in die Rückrunde, was mit einer vorzeitigen Entlassung endete. «Die Spieler und der Trainer müssen alle dieselben Gedanken und Ziele im Kopf haben und nicht durch ungeklärte Vertragssituationen abgelenkt werden», erklärte Croci-Torti in den letzten Tagen.

Nun geht der Trainer vorneweg. Sodass sich Lugano bis Sommer bestens auf das grosse Saisonziel konzentrieren kann: dem Gewinn des ersten Meistertitels seit 1949.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos