Polizei kündigt vor FCB-Spiel in Freiburg Grenzkontrollen an

Wenn am Mittwoch zahlreiche FCB-Fans über die Landesgrenze nach Freiburg aufbrechen, müssen sie sich auf Grenzkontrollen einstellen.

1/4 Die Polizei im deutschen Freiburg bereitet sich auf das Spiel des SC Freiburg gegen den FC Basel vor. Foto: Polizeipräsidium Freiburg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Mittwoch spielt der FC Basel in der UEFA Europa League gegen den SC Freiburg. Die deutsche Bundespolizei wird an dem Tag Einreisekontrollen durchführen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstag mitteilte.

Die Polizei weist in ihrem Communiqué darauf hin, dass der Transport von Betäubungsmitteln, Waffen oder Pyrotechnik verboten ist. Bei Verstössen gegen diese Vorschriften könne die Einreise nach Deutschland verweigert werden.

Im Stadion ist zudem das Mitführen von Pyros, Glasflaschen und anderen gefährlichen Gegenständen untersagt, wie es heisst. Ebenso gelte bei öffentlichen Veranstaltungen ein Vermummungsverbot: Gesichter dürften nicht unkenntlich gemacht werden.

Für die FCB-Fans wird auf dem Münsterplatz in der Freiburger Innenstadt ein zentraler Treffpunkt eingerichtet, wie es weiter heisst. Von dort aus soll ein Fan-Marsch zum Europa Park-Stadion stattfinden. Dieser werde von der Polizei begleitet und es werde eine Drohne eingesetzt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.