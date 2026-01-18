Alain Kunz Reporter Fussball

Die Mehrheit des Teams kriegt eine 5 für einen sehr reifen Auftritt im Joggeli, nach dem man mit einem hoch verdienten Punkt die Heimreise antritt. Es beginnt ganz hinten bei Anthony Racioppi, der – einmal mehr – hält, was zu halten ist. Darunter sind auch zwei, drei sehr gute Saves, freilich ohne dass eine Monsterparade nötig gewesen wäre. Kreshnik Hajrizi ist ein exzellenter Abwehrorganisator, furchtlos, ohne Wackler und mit einigen schönen öffnenden Pässen. Er wird bestens sekundiert vom Oberwalliser Jan Kronig. Davor liefert Baltazar als Chef im defensiven Mittelfeld einmal mehr ab, auch ohne Captain Kabacalman an seiner Seite. Liam Chipperfield sieht man nicht sehr oft, auch weil er auf einer falschen Position beginnen muss – aber er macht dieses wunderbare Tor. Und Chouaref macht halt Chluaref-Sachen. Da ist viel Mist darunter, aber auch Dung, mit dem er das Sion-Spiel ernährt. So auch beim zweiten Assist zum 1:1. Der Rest des Teams kriegt eine 4.

Hinweis: Chipperfield bis 68., Kololli bis 68., Nivokazi bis 79. Rrudhani bis 87. Minute – Lukembila ab 68., Boteli ab 68. Sow ab 79. Berdayes ab 87. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Basel-Spieler abgeschnitten

Also viel Erbauliches kommt vom FCB gegen Sion nicht. Dabei legen die Basler los wie die Feuerwehr mit dem Daniliuc-Führungstreffer in der vierten Minute. Dafür gibts eine 5 für den Abwehrchef, der auch sonst untadelig ist. Im Gegensatz zu vielen seiner Vorderleute. Wie Kevin Rüegg, der Liam Chipperfield bei dessen Ausgleich bewundernd zuschaut, wie der Sohn von FCB-Legende Scott sich die Ecke aussucht. Dafür gibts für Rüegg eine 3. Die kriegt auch Soticek für ein statisches, unauffälliges Spiel. Und Kaio Eduardo bei seinem Startelf-Debüt, in welchem er blass bleibt. Aber es ist auch schwierig, alleine da vorne, wenn weder von links noch von rechts und auch von hinten kaum Brauchbares kommt. Für den Rest des Teams gibt es eine 4. Auch für den initiativen Shaq, weil er bei seiner Mega-Siegchance den Ball nicht sauber trifft, wodurch Racioppi selbst mit leichter Verspätung noch flink in die Ecke fliegen darf.

Rüegg bis 61., Eduardo bis 61., Soticek bis 69., Bacanin bis 69. Minute – Ajeti ab 61., Vouilloz ab 61., Koindredi ab 69., Agbonifo ab 69. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

