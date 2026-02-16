DE
Sion-Lavanchy war mittendrin
«Aus meiner Position war der Ball out»

Leader Thun setzt sich in einem wilden Spiel gegen Sion durch und feiert den achten Sieg in Serie. Doch im Vordergrund steht diesmal eine heftig diskutierte Rot-Szene. Klare Meinungen gibts von allen Seiten.
Publiziert: vor 16 Minuten
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
