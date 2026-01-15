DE
Sion-Boss zur Trauerzeremonie
«Diese Zeremonie wird den Schmerz nicht lindern»

Sion besiegt Winterthur zum Auftakt ins neue Jahr. Die Partie im Tourbillon steht im Zeichen der Trauer um die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana. Nach Abpfiff spricht Sion-Boss Christian Constantin über die fünfminütige Trauerzeremonie vor Spielbeginn.
Publiziert: 10:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
