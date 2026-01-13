Darum gehts
- Fans bemalen Luzerner Stadionwände während Festtage mit Choreos und Botschaften
- Dekoration motiviert Spieler täglich auf finalen Metern zum Platz
- Wände zeigen Ausschnitte vergangener Choreos und emotionaler Botschaften
Schöne Aktion beim FC Luzern: Über die Festtage bemalten Mitglieder der Fangemeinschaft «Unabhängige Szene Luzern», kurz «USL», die Katakomben in der Swissporarena. «Unsere Katakomben strahlen in neuem Glanz», schreibt der Super-Ligist auf X.
Die Wände im Trakt der 1. Mannschaft sind neu mit Ausschnitten vergangener Choreos und leidenschaftlichen Botschaften dekoriert. Sie sollen die Mannschaft täglich begleiten und sie auf den letzten Metern zum Platz motivieren.
