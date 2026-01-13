Die Katakomben der Swissporarena haben ein neues Kleid bekommen. Die Fangemeinschaft «USL» hat die Wände mit früheren Choreos und Botschaften bemalt.

Darum gehts Fans bemalen Luzerner Stadionwände während Festtage mit Choreos und Botschaften

Dekoration motiviert Spieler täglich auf finalen Metern zum Platz

Wände zeigen Ausschnitte vergangener Choreos und emotionaler Botschaften Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Schöne Aktion beim FC Luzern: Über die Festtage bemalten Mitglieder der Fangemeinschaft «Unabhängige Szene Luzern», kurz «USL», die Katakomben in der Swissporarena. «Unsere Katakomben strahlen in neuem Glanz», schreibt der Super-Ligist auf X.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Wände im Trakt der 1. Mannschaft sind neu mit Ausschnitten vergangener Choreos und leidenschaftlichen Botschaften dekoriert. Sie sollen die Mannschaft täglich begleiten und sie auf den letzten Metern zum Platz motivieren.