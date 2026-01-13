DE
«Sie strahlen in neuem Glanz»
FCL-Fanklub verpasste Katakomben in Swissporarena neuen Anstrich

Die Katakomben der Swissporarena haben ein neues Kleid bekommen. Die Fangemeinschaft «USL» hat die Wände mit früheren Choreos und Botschaften bemalt.
Publiziert: 18:18 Uhr
Die FCL-Katakomben in der Swissporarena haben einen neuen Anstrich verpasst bekommen.
Foto: Twitter - FC Luzern

Darum gehts

  • Fans bemalen Luzerner Stadionwände während Festtage mit Choreos und Botschaften
  • Dekoration motiviert Spieler täglich auf finalen Metern zum Platz
  • Wände zeigen Ausschnitte vergangener Choreos und emotionaler Botschaften
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Schöne Aktion beim FC Luzern: Über die Festtage bemalten Mitglieder der Fangemeinschaft «Unabhängige Szene Luzern», kurz «USL», die Katakomben in der Swissporarena. «Unsere Katakomben strahlen in neuem Glanz», schreibt der Super-Ligist auf X.

Die Wände im Trakt der 1. Mannschaft sind neu mit Ausschnitten vergangener Choreos und leidenschaftlichen Botschaften dekoriert. Sie sollen die Mannschaft täglich begleiten und sie auf den letzten Metern zum Platz motivieren. 

