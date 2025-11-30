Alain Kunz Reporter Fussball

Klar, bei einem 4:4 kriegen die Offensivkräfte Höchstnoten und jene, die hinten nicht dicht halten, die tiefen. Doch wie immer beim Fussball ist vieles nicht einfach und nicht logisch. Weshalb auch KI und Datenbasierung oft nur hilflose Versuche sind, etwas auf diese Art und Weise nicht zu Fassendes berechen- und vorhersehbar zu machen. Und so kriegen bei Servette zum Beispiel die defensiven Mittelfeldspieler Douline und Fomba auch eine 5, weil sie mehr offensive Glanzaktionen haben als Verteidigungsfehler. Und auch Njoh bricht auf seiner linken Seite oft durch, zweimal sogar entscheidend, also mit Torbeteiligung. Ganz stark auch Stevanovic, wie immer in den letzten Wochen. Ebenso Ayé, der nun bei acht Saisontoren steht. Auch wenn er durchaus auch mit zweimal Gelb hätte vom Platz fliegen können. Und natürlich Doppeltorschütze Guillemenot. Der schwächste: Keeper Jérémy Frick, der bei den beiden letzten YB-Toren danebengreift.

Hinweis: Mraz, Morandi ab 66. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung, für Guillemenot und Ishuayed), Miguel ab 77. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Stevanovic), Atangana ab 94. Minute (zu kurz für eine Bewertung, für Ayé).

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Bedia und Fassnacht gehen weiter im Gleichschritt. Saisontor Nummer zehn für beide. Fassnachts 5 ist allerdings sehr knapp, weil er defensiv einige Fehler begeht. So verliert er den Ball beim zweiten Genfer Tor an Njoh, der mit einem Pässchen auf Fomba am Ursprung des 2:1 steht. Aber Fassnacht macht eines und ist auch ursächlich für das wichtige 2:2. Stark wie zuletzt immer: Virginius. Und natürlich Sanches mit einer Traumflanke und einem Traumtor. Aber vor allem Jaouen Hadjam mit seinem unfassbaren Sololauf beim 4:2. Für die Defensive hätte er etwas im Bereich 3, 4 erhalten. So gibt's eine glatte 6! Keller kriegt trotz vier Gegentoren eine 4, weil alle unhaltbar waren. Und in der Viererkette kriegen mit Ausnahme von Hadjam alle ungenügende Noten.

Hinweis: Janko, Monteiro ab 73. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung, für Andrews und Sanches), Cordova, Pech, Lauper ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung, für Virginius, Bedia und Gigovic).

