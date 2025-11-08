1/11 Thun setzt seine Siegesserie dank Leonardo Bertone (m.) fort! Foto: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Redaktor Sport

Bradley Mazikou, der als rechter Aussenverteidiger agiert, ist der beste Genfer Spieler. Er verteidigt gut gegen Kastriot Imeri. Die Innenverteidigung ist solide und Alexis Antunes versucht, Tempo zu machen. Aber in der Offensive ist Servette viel zu zaghaft.

Wechsel: Morandi (74. für Antunes), Mraz (92. für Stevanovic), Guillemenot (92. für Cognat) – alle zu kurz für eine Bewertung.



Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Was für ein Spiel von Leonardo Bertone! Der Spielmacher ist überall und erzielt in der 90. Minute mit einem herrlichen Schuss den Siegtreffer. Gute Leistung der Innenverteidigung, die sehr solide spielt. Jan Bamert und Marco Bürki sind beeindruckend. Guter Einsatz in der zweiten Halbzeit von Nils Reichmuth und Genis Montolio. Zwei starke Männer verpassen ihr Spiel: Christopher Ibayi und Kastriot Imeri.

Wechsel: Reichmuth (4, 46. für Käit), Montolio (4, 66. für Heule). – Labeau (72. für Roth), Rupp (72. für Ibayi), Fehr (88. für Imeri) – alle zu kurz für eine Bewertung.

