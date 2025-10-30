1/6 Servette jubelt im Derby: Die Genfer schlagen Lausanne auswärts mit 3:1. Foto: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Redaktor Sport

Aufseiten von Servette liefert Dylan Bronn in der Innenverteidigung ein starkes Spiel ab. Der Tunesier hält Theo Bair gut stand, und der körperliche Kampf zwischen den beiden ist beeindruckend. David Douline filtert die Bälle im Mittelfeld gut heraus, und Miroslav Stevanovic zeigt seine Klasse. Der Beste ist jedoch Joël Mall, der sich im Tor sehr solide zeigt. Enttäuschend ist hingegen der Auftritt von Giotto Morandi.

Hinweis: Mraz ab 83. (für Ayé) und Baron ab 90+2. (für Cognat) zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Bei Lausanne sticht niemand besonders hervor. Brandon Soppy zeigt sich auf der rechten Seite sehr gefährlich, während Olivier Custodio im Mittelfeld viele Kilometer zurücklegt. Enttäuschend ist hingegen die Leistung des malischen Künstlers Gaoussou Diakité. Trotz einiger Zaubertricks verpasst er sein Spiel, ebenso wie Nicky Beloko.

Hinweis: Okoh ab 65. (für Sow), Mollet ab 65. (für Beloko), Butler-Oyedeji ab 78. (für Lekoueiry), Kana Biyik ab 78. (für Custodio) und Fofana ab 87. (für Poaty) zu kurz für eine Bewertung.

