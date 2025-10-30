DE
Poaty entscheidet Léman-Derby mit unglücklichem Eigentor
2:59
Highlights im Video:Poaty entscheidet Léman-Derby mit unglücklichem Eigentor

Servette-Noten gegen Lausanne
Goalie überzeugt – und ein Innenverteidiger hat alles im Griff

Servette feiert in Lausanne einen 3:1-Sieg im Léman-Derby. Welche Spieler haben besonders überzeugt? Und wer fällt ab? Hier gehts zu den Noten
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
1/6
Servette jubelt im Derby: Die Genfer schlagen Lausanne auswärts mit 3:1.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Aufseiten von Servette liefert Dylan Bronn in der Innenverteidigung ein starkes Spiel ab. Der Tunesier hält Theo Bair gut stand, und der körperliche Kampf zwischen den beiden ist beeindruckend. David Douline filtert die Bälle im Mittelfeld gut heraus, und Miroslav Stevanovic zeigt seine Klasse. Der Beste ist jedoch Joël Mall, der sich im Tor sehr solide zeigt. Enttäuschend ist hingegen der Auftritt von Giotto Morandi.

Hinweis: Mraz ab 83. (für Ayé) und Baron ab 90+2. (für Cognat) zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Bei Lausanne sticht niemand besonders hervor. Brandon Soppy zeigt sich auf der rechten Seite sehr gefährlich, während Olivier Custodio im Mittelfeld viele Kilometer zurücklegt. Enttäuschend ist hingegen die Leistung des malischen Künstlers Gaoussou Diakité. Trotz einiger Zaubertricks verpasst er sein Spiel, ebenso wie Nicky Beloko.

Hinweis: Okoh ab 65. (für Sow), Mollet ab 65. (für Beloko), Butler-Oyedeji ab 78. (für Lekoueiry), Kana Biyik ab 78. (für Custodio) und Fofana ab 87. (für Poaty) zu kurz für eine Bewertung.

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
8
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
