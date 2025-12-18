Seoane bedient nach Pleite «Hässig und verärgert sind die falschen Ausdrücke»

Was ist das für ein Spiel? YB verliert gegen den Zweitletzten GC mit 2:6. Luke Plange alleine trifft für den Rekordmeister vier Mal. Gerardo Seoane ist nach der Klatsche zu Hause bedient und meint im Interview:«Hässig und verärgert sind die falschen Ausdrücke.»