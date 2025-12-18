Seoane bedient nach Pleite

Alain KunzReporter Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
18
14
37
2
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
18
8
31
4
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
18
-5
24
8
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
17
-6
19
10
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde