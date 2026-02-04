DE
Seit Dezember verletzt
Lausanne löst Leihvertrag mit Stürmer vorzeitig auf

Nach einem halben Jahr trennen sich die Wege von Lausanne-Sport und Muhannad Al-Saad wieder. Der Klub löst den Leihvertrag mit ihm vorzeitig auf.
Trägt nicht länger das Lausanne-Trikot: Muhannad Al-Saad.
Im Juli wechselte Muhannad Al-Saad (22) per Leihe zu Lausanne-Sport. Er sollte die ganze Saison bei den Waadtländern verbringen. Doch nun gibt der Klub bekannt, dass der Leihvertrag mit dem Stürmer vorzeitig aufgelöst wird. «Der Spieler kehrt somit für den Rest der Saison zu seinem Stammverein Neom SC zurück», heisst es in der Mitteilung.

Der Grund für die vorzeitige Rückkehr nach Saudi-Arabien: Mitte Dezember zog sich Al-Saad in der Conference League einen Mittelfussbruch zu und fällt seither aus. «Da seine Ausfallzeit auf etwa drei Monate geschätzt wurde, haben der Neom SC und der FC Lausanne-Sport einvernehmlich beschlossen, seine Leihgabe zu beenden, damit er sich behandeln lassen und seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzen kann.»

Al-Saad ist in der Super League zu drei Teileinsätzen gekommen und hat dabei ein Tor erzielt.

