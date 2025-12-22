Bei GC will man im kommenden Transferfenster noch in die Kaderbreite investieren. Ein erster Neuzugang für Februar soll bereits so gut wie fix sein – mit Hilfe des FC Bayern München.

Darum gehts GC sucht Verstärkung für den Abstiegskampf in der Rückrunde

Bayern München plant Talent Virgilio Olaya an GC auszuleihen

Olaya absolvierte in der abgelaufenen Saison fünf Einsätze in der ecuadorianischen Liga

Tobias Wedermann Fussballchef

Der Grasshopper Club Zürich kann im Abstiegskampf Unterstützung für die Rückrunde gebrauchen – und die soll auch kommen. Sportchef Alain Sutter kündigte vor dem Heimspiel gegen St. Gallen bei Blue an, dass man sich vor allem in der Breite des Kaders noch verstärken wolle.

Ein Name soll gemäss Blick-Informationen schon konkret in den Planungen der Hoppers auftauchen: Bayern München steht kurz davor, Virgilio Olaya zu verpflichten. Olaya gilt mit 17 Jahren als Top-Talent in Ecuador, ist ein Innenverteidiger und aktuell noch bei SD Aucas unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam Olaya in Ecuador auf fünf Einsätze in der Liga. Geht der Masterplan in München auf, soll Olaya nach seinem 18. Geburtstag am 3. Februar zum Partnerklub GC ausgeliehen werden. Zuerst bis Saisonende, bei zufriedenstellender Entwicklung auch länger. Transferguru Fabrizio Romano vermeldet am Montagnachmittag ebenfalls, dass der Bayern-Deal in Ecuador mündlich steht und in München bereits nach einer Leihstation gesucht wird.

Ecuador-Klub SD Aucas ist seit Kurzem Teil des Red&Gold-Konstrukts der Bayern und LAFC, also auch ein Partnerklub von GC. Damit will man das Scouting in Südamerika intensivieren und Talenten den Weg innerhalb von Red&Gold in Richtung Europa oder MLS bereiten. Virgilio Olaya und GC sollen da den Anfang machen.

