Schon so gut wie fix
Bayern will Ecuador-Talent bei GC parkieren

Bei GC will man im kommenden Transferfenster noch in die Kaderbreite investieren. Ein erster Neuzugang für Februar soll bereits so gut wie fix sein – mit Hilfe des FC Bayern München.
Publiziert: vor 3 Minuten
1/4
Virgilio Olaya vom SD Aucas könnte schon bald bei den Grasshoppers landen.
Darum gehts

  • GC sucht Verstärkung für den Abstiegskampf in der Rückrunde
  • Bayern München plant Talent Virgilio Olaya an GC auszuleihen
  • Olaya absolvierte in der abgelaufenen Saison fünf Einsätze in der ecuadorianischen Liga
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Der Grasshopper Club Zürich kann im Abstiegskampf Unterstützung für die Rückrunde gebrauchen – und die soll auch kommen. Sportchef Alain Sutter kündigte vor dem Heimspiel gegen St. Gallen bei Blue an, dass man sich vor allem in der Breite des Kaders noch verstärken wolle.

Ein Name soll gemäss Blick-Informationen schon konkret in den Planungen der Hoppers auftauchen: Bayern München steht kurz davor, Virgilio Olaya zu verpflichten. Olaya gilt mit 17 Jahren als Top-Talent in Ecuador, ist ein Innenverteidiger und aktuell noch bei SD Aucas unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam Olaya in Ecuador auf fünf Einsätze in der Liga. Geht der Masterplan in München auf, soll Olaya nach seinem 18. Geburtstag am 3. Februar zum Partnerklub GC ausgeliehen werden. Zuerst bis Saisonende, bei zufriedenstellender Entwicklung auch länger. Transferguru Fabrizio Romano vermeldet am Montagnachmittag ebenfalls, dass der Bayern-Deal in Ecuador mündlich steht und in München bereits nach einer Leihstation gesucht wird.

Ecuador-Klub SD Aucas ist seit Kurzem Teil des Red&Gold-Konstrukts der Bayern und LAFC, also auch ein Partnerklub von GC. Damit will man das Scouting in Südamerika intensivieren und Talenten den Weg innerhalb von Red&Gold in Richtung Europa oder MLS bereiten. Virgilio Olaya und GC sollen da den Anfang machen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
