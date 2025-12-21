DE
Super League: Die FCB-Stimmen nach dem Remis gegen Servette
Schmid über seine Laufleistung
«So wie dein Job die Interviews sind, ist meiner zu rennen»
Xherdan Shaqiri und Dominik Schmid sprechen nach dem Remis gegen Servette über das Spiel.
Publiziert: vor 59 Minuten
Die Highlights des 19. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
6:31
Späte Tore im Spitzenkampf
Aarauer fliegt wegen Schwalbe vom Platz
