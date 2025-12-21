DE
Schmid über seine Laufleistung
«So wie dein Job die Interviews sind, ist meiner zu rennen»

Xherdan Shaqiri und Dominik Schmid sprechen nach dem Remis gegen Servette über das Spiel.
Publiziert: vor 59 Minuten
