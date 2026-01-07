Platzverweis – Servette-Stevanovic in Testmatch umgemäht

Servettes Testspiel gegen Holstein Kiel in Spanien liefert Gesprächsstoff. Denn, unüblich für einen Freundschaftskick, zückt der Schiedsrichter die Rote Karte.
Wie kommts? Kiels Verteidiger Frederik Roslyng senst in der 78. Minute Servettes Miroslav Stevanovic um, nachdem sich der Däne den Ball zu weit vorgelegt hat. Und weil Roslyng schon zuvor Gelb gesehen hat, ist nun die Ampelkarte fällig.
Den Genfern bietet sich so die Chance, den kurz vor der Pause eingehandelten 0:1-Rückstand noch zu korrigieren. Das klappt dann auch – mit einem Tor in der 92. Minute. Keyan Varela vollendet im Zentrum eine flache Hereingabe von Timothé Cognat nach einem zuvor kurz ausgeführten Corner.
