DE
FR
Abonnieren
Servette-Stevanovic wird bei Testspiel umgemäht
0:36
Bei Remis gegen Kiel:Servette-Stevanovic wird bei Testspiel umgemäht

Schlussphase hats in sich
Platzverweis – Servette-Stevanovic in Testmatch umgemäht

Servette trennt sich im Trainingslager in Spanien in einem Testmatch 1:1 vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel. Dabei gibt vor allem eine Szene in der 78. Minute zu reden.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/2
In der 78. Minute senst Kiels Verteidiger Frederik Roslyng Servettes Miroslav Stevanovic um.
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Servettes Testspiel gegen Holstein Kiel in Spanien liefert Gesprächsstoff. Denn, unüblich für einen Freundschaftskick, zückt der Schiedsrichter die Rote Karte.

Wie kommts? Kiels Verteidiger Frederik Roslyng senst in der 78. Minute Servettes Miroslav Stevanovic um, nachdem sich der Däne den Ball zu weit vorgelegt hat. Und weil Roslyng schon zuvor Gelb gesehen hat, ist nun die Ampelkarte fällig.

Den Genfern bietet sich so die Chance, den kurz vor der Pause eingehandelten 0:1-Rückstand noch zu korrigieren. Das klappt dann auch – mit einem Tor in der 92. Minute. Keyan Varela vollendet im Zentrum eine flache Hereingabe von Timothé Cognat nach einem zuvor kurz ausgeführten Corner.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League