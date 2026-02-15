Lucas WerderReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde