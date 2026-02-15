Saipi über Meisterschaft «Müssen uns für Europa qualifizieren»

Im Joggeli trennen sich die Basler und Tessiner 1:1 unentschieden. Beiden hilft der Punkt im Meisterrennen kaum. Aber für Amir Saipi ist das Ziel der Saison klar: «Müssen uns europäisch qualifizieren.»