Saipi über Meisterschaft
«Müssen uns für Europa qualifizieren»

Im Joggeli trennen sich die Basler und Tessiner 1:1 unentschieden. Beiden hilft der Punkt im Meisterrennen kaum. Aber für Amir Saipi ist das Ziel der Saison klar: «Müssen uns europäisch qualifizieren.»
Publiziert: 21:21 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
