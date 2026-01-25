Noch näher dran an deinem Klub
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
19
16
37
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
21
-3
22
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde