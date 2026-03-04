DE
Heisser Tanz in Luzern – zittert YB nochmals um die Top 6?

Am Mittwochabend steht in Luzern ein wegweisendes Spiel an. Der Tabellensiebte empfängt mit YB den sechsten. Sollten die Berner gewinnen, wären die Positionen für die Meister- und Abstiegsrunde wohl endgültig bezogen.
Publiziert: vor 54 Minuten
Sorgt der FCL am Mittwochabend für Spannung am Super-League-Strich? Gegen YB steht ein heisser Tanz an.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Die YB-Saison ist ein grösseres Auf und Ab als die Silver Star im Europa Park. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FCZ befinden sich die Berner aber immerhin auf Kurs, die Top-6 zu erreichen. Aus diesen zu rutschen, käme einem Super-GAU gleich, müsste YB doch die Chancen auf Europa bereits fünf Runden vor Saisonende endgültig begraben.

Gut aus Berner Sicht also, dass der Vorsprung auf Platz 7 aktuell wieder sechs Punkte beträgt. Doch der Schein trügt: YB reist am Mittwochabend zum wiedererstarkten Luzern, das sich nach drei Siegen am Stück zuletzt nur Leader Thun beugen musste. Gewinnt gelbschwarz, würde der Vorsprung bei noch fünf zu absolvierenden Partien vor der Ligateilung auf neun Punkte anwachsen. Sollte YB verlieren, würde das Team von Mario Frick auf drei Zähler ranrücken und plötzlich wieder an der Meisterrunde schnuppern. Und damit das grosse YB-Zittern um die Top-6 auslösen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Luzern
FC Luzern
