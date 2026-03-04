Die YB-Saison ist ein grösseres Auf und Ab als die Silver Star im Europa Park. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FCZ befinden sich die Berner aber immerhin auf Kurs, die Top-6 zu erreichen. Aus diesen zu rutschen, käme einem Super-GAU gleich, müsste YB doch die Chancen auf Europa bereits fünf Runden vor Saisonende endgültig begraben.
Gut aus Berner Sicht also, dass der Vorsprung auf Platz 7 aktuell wieder sechs Punkte beträgt. Doch der Schein trügt: YB reist am Mittwochabend zum wiedererstarkten Luzern, das sich nach drei Siegen am Stück zuletzt nur Leader Thun beugen musste. Gewinnt gelbschwarz, würde der Vorsprung bei noch fünf zu absolvierenden Partien vor der Ligateilung auf neun Punkte anwachsen. Sollte YB verlieren, würde das Team von Mario Frick auf drei Zähler ranrücken und plötzlich wieder an der Meisterrunde schnuppern. Und damit das grosse YB-Zittern um die Top-6 auslösen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
28
-47
15