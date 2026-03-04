Am Mittwochabend steht in Luzern ein wegweisendes Spiel an. Der Tabellensiebte empfängt mit YB den sechsten. Sollten die Berner gewinnen, wären die Positionen für die Meister- und Abstiegsrunde wohl endgültig bezogen.

Blick Sportdesk

Die YB-Saison ist ein grösseres Auf und Ab als die Silver Star im Europa Park. Nach dem 3:0-Sieg gegen den FCZ befinden sich die Berner aber immerhin auf Kurs, die Top-6 zu erreichen. Aus diesen zu rutschen, käme einem Super-GAU gleich, müsste YB doch die Chancen auf Europa bereits fünf Runden vor Saisonende endgültig begraben.

Gut aus Berner Sicht also, dass der Vorsprung auf Platz 7 aktuell wieder sechs Punkte beträgt. Doch der Schein trügt: YB reist am Mittwochabend zum wiedererstarkten Luzern, das sich nach drei Siegen am Stück zuletzt nur Leader Thun beugen musste. Gewinnt gelbschwarz, würde der Vorsprung bei noch fünf zu absolvierenden Partien vor der Ligateilung auf neun Punkte anwachsen. Sollte YB verlieren, würde das Team von Mario Frick auf drei Zähler ranrücken und plötzlich wieder an der Meisterrunde schnuppern. Und damit das grosse YB-Zittern um die Top-6 auslösen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen