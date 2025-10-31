DE
«Wir haben keine Entwicklung mehr gesehen»
1:04
Spycher über Contini-Aus:«Wir haben keine Entwicklung mehr gesehen»

Contini bei YB entlassen – die richtige Entscheidung?

Das 3:3 gegen GC ist das letzte Spiel für Giorgio Contini. Der Klub zieht am Freitagmorgen die Reissleine. Die richtige Entscheidung? Wir wollen die Meinung der Community wissen.
Publiziert: 12:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Muss bei YB gehen: Giorgio Contini.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Nach elf Runden mit nur 18 Punkten zieht YB die Reissleine. Wir wollen von der Community wissen: die richtige Entscheidung? 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
