Contini bei YB entlassen – die richtige Entscheidung?

Muss bei YB gehen: Giorgio Contini.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
Nach elf Runden mit nur 18 Punkten zieht YB die Reissleine. Wir wollen von der Community wissen: die richtige Entscheidung?
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
11
10
25
2
11
12
21
3
11
7
21
4
11
4
18
5
11
-1
18
6
11
-1
16
7
11
-1
14
8
11
-2
14
9
11
-6
13
10
11
3
12
11
11
-4
10
12
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde