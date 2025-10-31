Contini bei YB entlassen – die richtige Entscheidung?

Das 3:3 gegen GC ist das letzte Spiel für Giorgio Contini. Der Klub zieht am Freitagmorgen die Reissleine. Die richtige Entscheidung? Wir wollen die Meinung der Community wissen.

Muss bei YB gehen: Giorgio Contini. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Nach elf Runden mit nur 18 Punkten zieht YB die Reissleine. Wir wollen von der Community wissen: die richtige Entscheidung?

