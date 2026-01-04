GC gibt Bänkliwärmer auf Leihbasis ab

Was sich vor Jahreswechsel angebahnt hat, ist nun offiziell: GC gibt Tomas Veron Lupi per sofort und für ein Jahr nach Uruguay ab.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nur fünf Einsätze hat Tomas Veron Lupi (25) in der laufenden Saison absolviert – meist musste er in dieser Saison das Bänkli wärmen oder stand nicht einmal im Aufgebot. Jetzt verleiht GC den Flügelspieler für ein Jahr, bis am 31. Dezember 2026, an den uruguayischen Spitzenklub Club Nacional de Football aus Montevideo.

«Die Leihe zu Club Nacional de Football gibt ihm die Möglichkeit, regelmässig zu spielen und sich weiterzuentwickeln», begründet GC-Sportchef Alain Sutter den Wechsel. Ob der amtierende uruguayische Meister eine Kaufoption besitzt, wurde nicht kommuniziert.

Für den Argentinier Lupi ist es eine Rückkehr nach Uruguay. 2024 stiess er zunächst leihweise von Racing Club de Montevideo nach Zürich. Nach einer vielversprechenden Debütsaison mit drei Toren und drei Vorlagen in 25 Super-League-Einsätzen kam er nach dem Trainerwechsel zu Gerald Scheiblehner aber kaum mehr zum Zug – und will seiner Karriere nun in altbekanntem Umfeld neuen Schwung verleihen. Sein Vertrag bei GC läuft noch bis Sommer 2028.