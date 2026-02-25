DE
Rahmen über Thuns Doppelschlag
«Sehr ärgerlich und zu einfach»

Winterthur unterliegt dem Tabellenführer Thun deutlich. Rückkehrer Zuffi und Trainer Patrick Rahmen kritisieren den Rhythmus und die Art der Gegentore.
Publiziert: vor 41 Minuten
