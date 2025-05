1/2 Spielen Amir Abrashi (mit Mikrofon) und seine Teamkollegen ihr Barrage-Heimspiel im Tessin? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts GC sucht verzweifelt ein Stadion für das Barrage-Hinspiel

Letzigrund nicht verfügbar wegen Imagine-Dragons-Konzert

Spiel soll am Dienstag um 20:30 Uhr in Lugano stattfinden

Tobias Wedermann Fussballchef

«Ich weiss es nicht», «keine Ahnung», «fragen Sie mich morgen nochmals.» Wer sich nach dem GC-Sieg gegen St. Gallen unter Spielern und Verantwortlichen umhört, bekommt zur alles entscheidenden Frage nur ratlose Blicke: Wo findet am Dienstag das Barrage-Hinspiel statt?

Klar ist: Der Letzigrund steht nicht zur Verfügung – dort gibt die US-Band Imagine Dragons ein Konzert. Andere Stadien? Zu teuer, bereits belegt oder aus Sicherheitsgründen von den Behörden abgelehnt. GC schweigt eisern, auch an der Medienkonferenz nach dem Spiel verweist man lediglich auf eine Information am Freitagvormittag. Ein solches Chaos in der heikelsten Saisonphase? Ein Novum. Selbst Gegner Aarau sowie die Liga tappen in dieser Woche bis zuletzt im Dunkeln.

Laut Blick-Informationen deutet vieles darauf hin, dass GC sein «Heimspiel» in Lugano austragen wird. Angepfiffen werden soll am Dienstag um 20.30 Uhr – im Stadio comunale di Cornaredo. Ob das Spiel mit oder ohne Zuschauer stattfindet, ist derweil unklar. In den vergangenen Tagen wurde auch eine Geisterspiel-Variante geprüft – etwa in Sion oder Neuenburg. Am Freitagvormittag will der Rekordmeister das Barrage-Geheimnis lüften.

3:15 GC – St. Gallen 2:0: Muci rettet GC mit Hackentor in die Barrage