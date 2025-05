GC hat sein Barrage-Stadion gefunden

1/4 Amir Abrashi (mit Mikrofon) und seine Teamkollegen müssen am Dienstag nach Lugano. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts GC hat das Stadion für das Barrage-Hinspiel gefunden

Letzigrund nicht verfügbar wegen Imagine-Dragons-Konzert

Tobias Wedermann Fussballchef

«Ich weiss es nicht», «keine Ahnung», «fragen Sie mich morgen nochmals.» Wer sich nach dem GC-Sieg gegen St. Gallen unter Spielern und Verantwortlichen umhört, bekommt zur alles entscheidenden Frage nur ratlose Blicke: Wo findet am Dienstag das Barrage-Hinspiel statt? Die Antwort gibt GC am Freitagmorgen: Lugano.

Im Stadio comunale di Cornaredo wird am Dienstag um 20.30 Uhr das Hinspiel gegen den FC Aarau angepfiffen. GC-Fans, die ein Saisonabo besitzen, erhalten freien Eintritt. Sonst kosten die Tickets 10 Franken.

Doch warum müssen die Hoppers nach Lugano ausweichen? Der Letzigrund steht nicht zur Verfügung – dort gibt die US-Band Imagine Dragons ein Konzert. Andere Stadien? Waren bereits belegt oder aus Sicherheitsgründen von den Behörden abgelehnt. Der Verein schreibt in seiner Medienmitteilung: «Der Klub hat sich bei sämtlichen Profivereinen der Schweiz erkundigt, die über eine den SFL-Richtlinien entsprechende Infrastruktur für ein Barrage-Spiel verfügen. Zahlreiche Stadien sind jedoch mit Events belegt, werden umgebaut oder stehen aus sicherheitspolitischen Gründen nicht zur Verfügung. Eine ausserordentliche Bewilligung für kleinere Stadien wurde nicht genehmigt.»

GC schweigte lange eisern, auch an der Medienkonferenz nach dem Spiel gegen St. Gallen (2:0) verwies man lediglich auf eine Information am Freitagvormittag. Ein solches Chaos in der heikelsten Saisonphase? Ein Novum. Selbst Gegner Aarau sowie die Liga tappten in dieser Woche bis zuletzt im Dunkeln.

