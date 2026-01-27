Die lange Vertragslaufzeit

Der FCB hat Profitrainer-Rookie Lichtsteiner einen Vertrag bis 2029 gegeben. «Wir in der Sportkommission wollen einmal nachhaltig einen Trainer haben und sind der Meinung, dass er das bewältigen kann. Er hat bei uns ein Teil seiner Ausbildung gemacht. Er hat das Potenzial für etwas grösseres als der FC Basel. Deshalb sind wir überzeugt, dass das erfolgreich sein kann, auch wenn der aktuelle Druck und die aktuelle Situation eine Challenge ist.»