Gute und schlechte Beispiele
Ist es nicht ein zu grosser Sprung, einen 1.-Liga-Trainer direkt als Cheftrainer beim Super-League-Grossklub einzusetzen? FCB-Sportchef Daniel Stucki nimmt Stellung. Es gebe Beispiele, bei denen solche grossen Sprünge gut geklappt hätte. «Pep Guardiola hat ein Jahr im Nachwuchs gemacht und ist direkt bei Barcelona eingestiegen.» Vincent Kompany und Andrea Pirlo seien weitere. «Aber es gibt natürlich auch Negativbeispiele», sagt er. Man sei sich dem Risiko bewusst. «Aber ich sehe viel lieber die Chancen«, sagt Stucki.
Die Reaktion von Wettswil-Bonstetten
Stephan Lichtsteiner: «Sie haben extrem spät erfahren, es wurde in den letzten Stunden klargemacht. Aber für Wettswil-Bonstetten war es immer die Idee, dass es zu einem solchen Schritt kommen kann. Sie haben mich voll dabei unterstützt.»
Die letzten zwei, drei Tage
«Man muss ein bisschen länger zurückgehen», sagt Sportchef Daniel Stucki. Der FCB habe Lichtsteiner eigentlich aufbauen wollen. Man war im Austausch für den U21-Posten ab Sommer. Über diesen Weg hätte es dereinst zum Cheftrainerposten in der ersten Mannschaft gehen sollen. Aufgrund der Aktualität habe man das nun vorgezogen. «Da wurde er sofort ein Kandidat, auch ohne den Schritt über die U21.»
Die lange Vertragslaufzeit
Der FCB hat Profitrainer-Rookie Lichtsteiner einen Vertrag bis 2029 gegeben. «Wir in der Sportkommission wollen einmal nachhaltig einen Trainer haben und sind der Meinung, dass er das bewältigen kann. Er hat bei uns ein Teil seiner Ausbildung gemacht. Er hat das Potenzial für etwas grösseres als der FC Basel. Deshalb sind wir überzeugt, dass das erfolgreich sein kann, auch wenn der aktuelle Druck und die aktuelle Situation eine Challenge ist.»
«Schon lange in Kontakt»
«Wir sind schon lange im Kontakt», sagt Lichtsteiner zur Frage nach der ersten Kontaktaufnahme. Es habe die Pläne gegeben, die U21 des FCB zu übernehmen, nun sei diese enorme Möglichkeit mit der ersten Mannschaft gekommen. Dazu muss man wissen: Lichtsteiner war bereits von 2022 bis 2024 Nachwuchstrainer beim FCB.
Der grosse Schritt aus der 1. Liga
Blick-Fussballreporter Sven Schoch legt los. Wie lange musste sich Stephan Lichtsteiner diese grosse Chance durch den Kopf gehen lassen? «Die Herausforderung ist enorm, vor allem mit den drei grossen Spielen gleich vor dem Tür. Das ist mir bewusst. Trotzdem bin ich relativ schnell zum Entschluss gekommen, dass ich das annehmen will und bereit bin für die grosse Aufgabe.»
Es geht los in Basel
«Das Programm ist sehr getaktet, wir haben rund 30 Minuten Zeit», sagt FCB-Medienchef Simon Walter. Einleitende Worte von Neu-Trainer Stephan Lichtsteiner und Sportchef Daniel Stucki gibts deshalb keine, es geht direkt zu den Fragen.
Erste Station im Profifussball
Der neue FCB-Trainer ist mit allen Wassern gewaschen. Stephan Lichtsteiner (42) machte 108 Länderspiele für die Schweiz, war von 2016 bis 2019 Nati-Captain, wurde sieben Mal italienischer Meister mit Juventus Turin. Als Trainer aber betritt er erstmals die grosse Bühne. Er war bisher Nachwuchstrainer beim FCB von 2022 bis 2024 und machte danach den Schritt in den Erwachsenenfussball zum Zürcher Klub Wettswil-Bonstetten in die 1. Liga Classic, die vierthöchste Stufe der Schweiz. Nun der direkte Schritt zum Schweizer Double-Sieger.
Willkommen im Ticker
Um 11 Uhr tritt dern neue FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner erstmals vor die Medien. Hier im Stream und Ticker bist du live mit dabei.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10