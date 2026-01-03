DE
FR
Abonnieren

Platz unbespielbar
Thuns Testspiel in Deutschland abgesagt

Das Testspiel des FC Thun beim Karlsruher SC muss kurzfristig abgesagt werden. Das Terrain des Klubs aus der 2. Bundesliga ist nicht bespielbar.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
Das Testspiel des FC Thun in Karlsruhe ist abgesagt.
Foto: Pius Koller

Das Testspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Thun ist abgesagt. Eigentlich hätten die Berner Oberländer am Sonntag, 4. Januar (14.30), auswärts gegen den Klub aus der 2. Bundesliga testen wollen.

Daraus wird nun aus Witterungsgründen nichts. «Durch das unbespielbare Terrain wäre die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleistet gewesen», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung. 

«Falls kurzfristig ein anderes Testspiel angesetzt werden kann, würden wir entsprechend informieren.»

Vor dem Neustart der Super League am 18. Januar gegen GC hat der Wintermeister noch zwei Testspiele geplant. Am 10. Januar, 14 Uhr, spielt man gegen Stade-Lausanne-Ouchy, am 14. Januar, 12.30 Uhr, gegen den FC Wil. Beide Spiele gegen die Challenge-Ligisten werden statt 90 Minuten zwei volle Stunden dauern. 

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Thun
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Thun
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun