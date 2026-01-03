Das Testspiel des FC Thun beim Karlsruher SC muss kurzfristig abgesagt werden. Das Terrain des Klubs aus der 2. Bundesliga ist nicht bespielbar.

Das Testspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Thun ist abgesagt. Eigentlich hätten die Berner Oberländer am Sonntag, 4. Januar (14.30), auswärts gegen den Klub aus der 2. Bundesliga testen wollen.

Daraus wird nun aus Witterungsgründen nichts. «Durch das unbespielbare Terrain wäre die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleistet gewesen», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung.

«Falls kurzfristig ein anderes Testspiel angesetzt werden kann, würden wir entsprechend informieren.»

Vor dem Neustart der Super League am 18. Januar gegen GC hat der Wintermeister noch zwei Testspiele geplant. Am 10. Januar, 14 Uhr, spielt man gegen Stade-Lausanne-Ouchy, am 14. Januar, 12.30 Uhr, gegen den FC Wil. Beide Spiele gegen die Challenge-Ligisten werden statt 90 Minuten zwei volle Stunden dauern.