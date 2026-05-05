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Personelle Änderungen bei YB
Ex-Nati-Spieler wird Ausbildungschef – Seoane-Assi geht

Bei YB kommt es zu zwei personellen Veränderungen: Marc Hottiger wird neuer Ausbildungschef. Assistenztrainer Zoltan Kadar verlässt den Klub.
Publiziert: 10:30 Uhr
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Aktualisiert: 11:31 Uhr
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Marc Hottiger wechselt nach acht Jahren beim SFV zu YB.
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Cédric HeebRedaktor Sport

Die Nachfolge von Gérard Castella bei YB als Ausbildungschef der Stufen U16, U17, U19 und U21 ist geklärt: Marc Hottiger wechselt nach acht Jahren beim SFV zu den Bernern. Der frühere Nationalspieler (64 Länderspiele) wird bei YB « im Verlaufe des Herbsts» beginnen, schreibt der Super-Ligist in einer Mitteilung.

Beim Schweizer Fussballverband war der 58-Jährige in diversen Bereichen tätig, seit 2022 war er Leiter des Ressorts Nachwuchsförderung. «Mit Marc Hottiger kommt ein ausgewiesener Fussballexperte zu YB», schreiben die Berner weiter.

Ausserdem geben sie bekannt, dass Assistenztrainer Zoltan Kadar den Klub verlassen wird. Die sportliche Führung habe sich dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern: «Der Entscheid fiel nicht leicht, zumal Kadars menschliche und fachliche Qualitäten unbestritten sind.» Ersetzt wird er nicht, Cheftrainer Gerardo Seoane wird künftig nur noch zwei statt drei Assistenten an seiner Seite haben.

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