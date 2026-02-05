Sion holt Juve-Juwel und verleiht drei Talente

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Sion verpflichtet Flügelspieler Rayan Djahl (19) und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der französisch-algerische Doppelbürger kommt aus der Nachwuchsabteilung von Juventus Turin und soll auch bei den Wallisern zunächst in der U21 eingesetzt werden.

Gleichzeitig verleihen die Sittener drei Youngsters. Mittelfeldspieler Belmar Joseph (20) geht zu Monterey Bay FC in die US-Liga USL Championship. Verteidiger Gabriele Mulazzi (22), der vor einem Jahr von Juventus Turin gekommen ist, wird an die Alte Dame ausgeliehen. Und Stürmer Dinis Rodrigues (20) wird in seiner Heimat Portugal in der zweithöchsten Liga bei Penafiel die Saison beenden.

Bei allen drei gibts keine Kaufoptionen in den Verträgen, da es das Ziel des Klubs sei, «den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld weiterzuentwickeln und von regelmässiger Spielpraxis zu profitieren».

