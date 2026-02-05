DE
FR
Abonnieren

Personalrochaden im Wallis
Sion holt Juve-Juwel und verleiht drei Talente

Juventus-Nachwuchsspieler Rayan Djahl wechselt zum FC Sion. Die Walliser verleihen gleichzeitig drei junge Spieler.
Publiziert: 11:14 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Kommentieren
Rayan Djahl (r., hier mit Barthélémy Constantin) spielt neu für den FC Sion.
Foto: FC Sion
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Sion verpflichtet Flügelspieler Rayan Djahl (19) und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus. Der französisch-algerische Doppelbürger kommt aus der Nachwuchsabteilung von Juventus Turin und soll auch bei den Wallisern zunächst in der U21 eingesetzt werden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Gleichzeitig verleihen die Sittener drei Youngsters. Mittelfeldspieler Belmar Joseph (20) geht zu Monterey Bay FC in die US-Liga USL Championship. Verteidiger Gabriele Mulazzi (22), der vor einem Jahr von Juventus Turin gekommen ist, wird an die Alte Dame ausgeliehen. Und Stürmer Dinis Rodrigues (20) wird in seiner Heimat Portugal in der zweithöchsten Liga bei Penafiel die Saison beenden.

Bei allen drei gibts keine Kaufoptionen in den Verträgen, da es das Ziel des Klubs sei, «den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld weiterzuentwickeln und von regelmässiger Spielpraxis zu profitieren».

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Juventus Turin
Juventus Turin
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        FC Sion
        FC Sion