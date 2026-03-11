Nutze jetzt das neue Feature «Follow My Team» und profitiere mehrfach. Folge den FCZ, erhalte personalisierte Inhalte und wahre deine Chance auf tolle Gewinne. Ein Superfan kann ein personalisiertes FCZ-Shirt abräumen.

FCZ-Fans aufgepasst! Blick verlost unter allen Followern des FC Zürich ein personalisiertes FCZ-Trikot mit Nummer und Name nach Wahl. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle FCZ aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 25. März 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits dem FCZ folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Als Follower erlebst du den Fussball bei Blick neu. Die Reise startet Runde für Runde mit dem Klub-Inside vor dem Spiel. Hier erhältst du die letzten Infos zum Match, die voraussichtliche Startelf und die wichtigsten Entwicklungen der Woche. Danach gehts Schlag auf Schlag. Blick versorgt dich mit der Aufstellung vor dem Spiel, dann gibts dank der Live-Aktivitäten das Resultat immer direkt aufs Handy – es folgen Stimmen zum Spiel im Video, Benotungen der Spieler, die wichtigsten Erkenntnisse und Analysen aus dem Spiel. Woche für Woche der volle Service zum Matchtag.

Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf Preise.

Fussball-Herz, was willst du mehr?

Und es wird noch besser. Neu gibt es die Funktion etwa auch für die internationalen Klubs oder die Eishockey-Teams der National League. Hier findest du alle Infos zu «Follow My Team».

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

